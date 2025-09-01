宮内庁は、栃木県の御料牧場で10月29日と30日に開く見学会の参加者を募集している。両日とも午前と午後に1回ずつ実施し、定員は各回40人程度。参加無料で宮内庁ホームページ（HP）から申し込む。締め切りは9月16日。多数の場合は抽選となる。御料牧場は皇室用の乗用馬や家畜を飼育し、牛乳や卵などを生産する。例年、天皇ご一家が静養に訪れ、野菜の収穫などを楽しまれる。在日外交団の接遇の場としても使われる。参加者は職