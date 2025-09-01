有隣堂の情報紙「有鄰」の最終号となる６００号を手に持つ岡沢基博さん。手前には「有鄰」のバックナンバーが並ぶ＝横浜市戸塚区神奈川県内を中心に展開する書店チェーン、有隣堂（横浜市中区）の情報紙「有鄰」が、９月１日発行予定の６００号をもって休刊する。書籍の紹介や地域文化の掘り起こしを目的に、同社が１９６７年１２月に創刊。紙面には司馬遼太郎、松本清張らが登場し、５７年あまり休むことなく発行を続けてきた。