中京1R 1着8番レディーゴール 池添学調教師と松山弘平騎手（c）SANKEI 2025年夏の中京競馬で松山弘平騎手が15勝をマークし、リーディングジョッキーとなった。 第3回・第4回中京競馬で、松山騎手は安定した成果を重ね、坂井瑠星騎手や川田将雅騎手を抑えて、見事に夏の王者の座を勝ち取った。 ＜松山弘平騎手コメント＞リーディングを取れて嬉しく思います。3回・4回と本当に暑かったです