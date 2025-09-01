2022皐月賞 イクイノックスを抑えてジオグリフが優勝 写真：日刊スポーツ/アフロ 2022年の皐月賞（GI）を制したジオグリフ（牡6歳 美浦・木村哲也厩舎）が、8月27日（水）付けで競走馬登録を抹消しましたことをJRAが発表した。 なお、同馬は北海道新冠郡新冠町の優駿スタリオンステーションにて種牡馬となる予定。 ■ジオグリフ馬主：有限会社サンデーレーシング調教師：木村哲也（美浦）生年月日：201