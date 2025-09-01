冷たいひと皿が、体だけでなく、心まで整えてくれることを、私たちは経験的に知っている。つるりと喉を通る涼麺に、かき氷が舌の上で儚く溶ける瞬間に心ほどける。“食べて涼をとる”という、夏ならではの贅沢。この季節にこそ食したい、「街の冷やし麺」を厳選してご紹介。１．推薦者：ライター・甘利美緒『萬福』の「冷しそば（とりごま味）」「ゴマダレが素晴らしい！」（甘利）1929年創業の老舗の３代目・久保英恭さんが生んだ