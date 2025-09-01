◇セ・リーグDeNA2−0中日（2025年8月31日横浜）DeNAの松尾が大阪桐蔭の大先輩でもある藤浪と初バッテリーを組み、好リードで無失点投球を演出した。3回まで完全に導き、さらにピンチが続いた4回以降は「思いっきり投げ込んでください」とジェスチャーで右腕を引っ張った。まだ高卒3年目の21歳だが、藤浪は「自分の10個下とは思えないくらいしっかりしてて、メチャクチャ引っ張ってくれて凄く助かった」と感謝した。