[8.31 J1第28節 柏 2-1 福岡 三協F柏]開始20分、MF小泉佳穂が倒されてPKを獲得した柏レイソル。このチャンスで、キッカーを務めたのは、チームトップタイの6ゴールを記録しているFW細谷真大だ。柏サポーターに向かって蹴る形になったPKは、GK小畑裕馬に防がれてしまう。チームはその後、セットプレーから福岡のDF上島拓巳にゴールを許すむずかしい展開を強いられる。それでも、前半ATにMF久保藤次郎のゴールで同点に追いつくと