◇セ・リーグDeNA2−0中日（2025年8月31日横浜）DeNA・藤浪晋太郎投手（31）が31日の中日戦で、3年ぶりの日本球界復帰後初白星を挙げた。移籍後初登板となった本拠地で7回102球を投げて、4安打無失点、3四死球で9三振を奪った。日本での白星は22年9月23日の広島戦以来、1073日ぶり。左打者が8人並んだ相手打線を苦にせず、中盤以降ピンチの連続も要所を締めた。連敗を2で止めて単独3位に浮上し、2位巨人と1・5ゲーム差に縮