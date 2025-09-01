[8.31 J1第28節 柏 2-1 福岡 三協F柏]28日に発表された、9月に行われるアメリカ遠征の日本代表メンバーに入った柏レイソルのFW細谷真大。直後の福岡戦では、9試合ぶりのスタメンに気を吐いた。開始10分にはMF久保藤次郎のクロスにニアサイドで合わせる。これは福岡のGK小畑裕馬に阻まれてしまったが、20分にはMF小泉佳穂がDF安藤智哉に倒されてPKを獲得。キッカーを担った細谷は正面を狙ったが、ゴール左に飛んだGK小畑の足に