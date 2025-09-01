フィナーレを迎えた夏の新潟で鬼脚がさく裂した。サマー2000シリーズ最終戦「第61回新潟記念」が8月31日、新潟競馬場で行われ、2番人気シランケドが外から豪快に差し切って重賞2勝目。秋のG1戦線に向けて弾みをつけた。また、中京競馬場で行われた「第1回中京2歳S」は6番人気キャンディードが、圧倒的1番人気スターアニスとのマッチレースを2歳JRAレコードで制して初代王者に輝いた。例年のハンデ戦から別定戦へ姿を変えた新潟