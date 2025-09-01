◆これまでのあらすじ莉乃（30）と正輝（30）は、異性でありながら大親友。だけど、正輝の彼女・萌香（27）は男女の友情が成立するとは考えておらず、ふたりの間に恋愛感情があるのではないかと疑っていた。ついに我慢できなくなった萌香は、半年記念旅行で訪れた沖縄で嫉妬の涙を流す。自分の無神経な行動を反省した正輝は、莉乃から送られてきた「もう2人で会うのはよそう」というLINEに、萌香の目の前で了承するのだった。υ