7月26日から8月31日まで行われた夏の中京開催（3、4回）で15勝を挙げた松山弘平（35）が開催リーディングジョッキーに輝いた。松山は「リーディングを獲れて、うれしく思います。暑かったけれど、皆さまのおかげで無事に開催を終えることができたと思います。本当に感謝しています」と喜びのコメント。夏の小倉開催に続くリーディングとなった。調教師部門は8勝の斉藤崇史師（43）がリーディング。「夏の小倉に続いて獲れたの