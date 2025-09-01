夏の新潟競馬騎手リーディングは、18勝を挙げた戸崎圭太（45）が3年ぶり6度目の頂点に輝いた。戸崎は「たくさん勝てる週もあり、今日（8月31日）も4勝差でクリストフ（ルメール）がどこまで追いついてくるかヒヤヒヤでしたが、確定してからはプレッシャーもなくなりました。秋にはG1がたくさんありますし、さらなる応援をしていただけたらと思います」と気持ちを新たにした。調教師部門は7勝の木村哲也師（52）が獲得した。