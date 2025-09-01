レコード連発の高速ターフで初代王者に輝いた。白熱の追い比べとなったラスト1F、最後の最後にキャンディードが外からグイッとひと伸び。先に抜け出した1番人気スターアニスを首差で捉え、連勝のゴールへ。G3に格上げされた一戦で重賞初制覇を飾った。初コンビを組んだ北村友は「道中リズム良く、いい意味で抜けて、リラックスして追走できました」と第一声。勝ち時計1分19秒4はアロマデローサが22年ききょうSでマークした2歳