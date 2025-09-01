毎夏恒例の日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」が３１日、東京・両国国技館で放送を終えた。チャリティーマラソンランナーのＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ・横山裕（４４）は、１０５キロを完走。「マラソン子ども支援募金」だけで７億円を集めた。体調不良により急きょ、生放送を欠席したＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・郄橋海人（２６）の代役として、ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ・松田元太（２６）