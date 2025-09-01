「東京カレンダーWEB」の１週間分のランキングから、人気記事ベスト５をご紹介！“突然届いた女友達からのLINEに動揺した30歳男が出した結論”に“代理店勤務の29歳男にハマる37歳女の抱える闇”から“東京で今注目のかき氷の名店6選”まで。さて、栄えあるベスト１は？★第１位「もう会うのやめよう」突然届いたLINE。30歳男が動揺の末に出した結論とは目下俺の気持ちをモヤつかせているのは、莉乃の態度だ。先月4人で食事をして