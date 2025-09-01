◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神５―４巨人（３１日・甲子園）巨人の天敵から、いきなり快音を響かせた。泉口友汰内野手（２６）のチーム初安打が、両軍計２４安打の乱打戦の合図となった。２試合続けて２番起用され、初回１死の第１打席で才木の１５３キロを鋭いライナーで中前へはじき返し、１２試合連続安打。それまで「８」が自己最長だった連続試合安打を、大幅に更新し続けている。勢いは止まらない。８回先頭でも、この日