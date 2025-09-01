タレントの若槻千夏がグアムの家族旅行ショットを公開した。若槻は１日までに自身のインスタグラムを更新。「夏休みも今日でおしまい部活や仕事で忙しかった家族とスケジュール合わせて夏休み最後にグアム」と記し、夏休みギリギリにグアムを訪れたことを報告。かわいい水着にショートパンツのさわやかなコーディネートのショットや、ハンバーガーを食べる写真など、グアムを満喫するカラフルな写真を複数枚アップした。