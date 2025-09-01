◆米大リーグジャイアンツ―オリオールズ（３１日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）オリオールズの菅野智之投手（３５）が８月３１日（日本時間９月１日）、敵地・ジャイアンツ戦に先発し、初回にディバースに２８号ソロを浴びて先取点を献上した。ジャイアンツの先発は、通算２６４勝の４２歳レジェンド右腕・バーランダー。メジャーでのキャリアはルーキーの菅野に対して、２１年目というバーランダ