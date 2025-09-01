◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神５―４巨人（３１日・甲子園）横川は一息つくと、汗を拭いベンチヘ堂々と歩いた。１点を追う５回。安打と自らの犠打野選で無死一、二塁。しかし近本を左飛、続く中野をカットボールで二ゴロ併殺に冷静に仕留めた。ピンチを切り抜けると、ポンとグラブをたたいた。６回に安打と四球で１死一、三塁として降板。５回１／３を投げ６安打１失点と何とか試合を作った。「反省点はありますが、走者を出し