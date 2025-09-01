江別市できのう午後、乗用車とバイクが衝突する事故があり、バイクを運転していた男性が意識がない状態で病院に搬送されました。右側後部のドアが大きくへこんだ乗用車。バイクは道路脇に転落し前方が大きく壊れています。事故があったのは江別市工営町の道道と市道が交わる丁字路交差点です。きのう午後1時40分ごろ、乗用車とバイクが衝突する事故がありました。警察によりますと、この事故でバイクを運転していた中年ぐらいの男