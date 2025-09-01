■ＴＯＮＥ 561円(+80円、+16.6％) ストップ高 ＴＯＮＥ [東証Ｓ]がストップ高。同社は28日の取引終了後、開業100周年を記念した株主への記念品贈呈と、株主優待制度の対象者拡大を発表。これを好感した買いが集まった。今年11月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、QUOカード3000円分を記念品として贈呈する予定。また今年度に限り、5月31日時点で100株以上を保有する株主に加え、11月30日時点で100株以上