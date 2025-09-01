札幌芸術の森美術館で開催されていた国際的に活躍する現代アーティスト、小松美羽さんの作品展がきのう、閉幕しました。今月20日から場所を函館に移して開催されます。およそ70点の迫力ある作品が展示されている現代アーティスト・小松美羽さんの個展。札幌芸術の森美術館では6月に開催された「ライブペイントイベント」を含めて2万人が迫力ある「神獣の世界」や「平和への祈り」を堪能しました。現代アーティス