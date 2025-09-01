松田町役場（資料写真）任期満了に伴う神奈川県の松田町長選は９月２日、告示される。立候補を予定しているのは、ともに無所属で、新人で元会社員の坂田純氏（５９）と４選を目指す現職の本山博幸氏（５５）＝出馬表明順＝の２人。現職と新人による一騎打ちとなる公算が大きい。投開票は７日。坂田氏は小田急線新松田駅北口周辺再開発計画の見直しなど、町政刷新を掲げる。任期を３期１２年までとする多選自粛条例を制定した現