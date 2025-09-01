神奈川県庁（資料写真）神奈川県は８月１日現在の県人口と世帯数を発表した。人口総数は９２１万９６１８人（男４５６万８０８４人、女４６５万１５３３人、性別不詳１人）で前年同月に比べ７８７４人減った。世帯数は４４４万３０７９世帯で、同４万７４６２世帯増えた。直近１カ月で人口が最も増えた市区町村は横浜市神奈川区（１７６人増）で、最も減ったのは横須賀市（１０６８人減）だった。