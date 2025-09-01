高校野球女子選抜 vs イチロー選抜「SATO presents 高校野球女子選抜 vs イチロー選抜 KOBE CHIBEN」が8月31日、バンテリンドームで行われ、KOBE CHIBENが8-0で勝利した。この試合で、思わず12球団のファンが驚いたのは松井秀喜氏のパワー。「4番空いてます」「現役復帰しませんか？」などと“勧誘”する声も上がった。0-0で迎えた3回2死一、二塁の場面。「4番・中堅」で出場した松井氏は、初球を振り抜いた。打球は右翼席へ一直