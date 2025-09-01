グラビアアイドル西野夢菜（24）が31日、都内で、初写真集「夢なら醒める菜」（ワニブックス）発売記念イベントに出席した。大胆にお尻を披露した1枚をお気に入りとした。「自分の中でお尻にあまり注目していなかったけど、できあがりを見て、意外とお尻いいなと思った」。同じ茨城県出身の磯山さやか（41）が大先輩となる。「長くやられてすごいなと思います」と敬意を表しつつ、「ゆくゆくは、茨城出身といえば西野夢菜といって