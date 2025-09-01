ミスマガジン2024でグランプリを受賞した葉月くれあ（21）が8月31日、都内で初写真集「clarus」（講談社）発売記念会見を行った。オーストラリアで5月に撮影。ビキニ水着やランジェリー姿で美ボディーを披露し「もっとかわいくなるためにたくさん頑張った。出来栄えは100点満点です」。お気に入りは、素肌に白ワンピースをまとった大胆なセクシーカット。「いつもよりメークを濃くしてもらって、気分が上がる撮影でした」と笑顔を