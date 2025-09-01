女性5人組ハードロックバンドSHOW−YAが31日、東京・目黒鹿鳴館で、40周年デビュー日記念ライブを行った。同所はメジャーデビューのきっかけとなった“始まりの場所”。寺田恵子（ボーカル＝62）はスタンドマイクを高々とかかげ「HAPPY BIRTHDAY SHOW−YA」と絶叫。「過ごしにくいニッポンになったけど、私たちSHOW−YA党は暑さにも、年齢にも負けず、突っ走っていきたいと思います」と宣言した。10月8日には、昭和〜平成の名曲を