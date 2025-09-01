お立ち台に上ったDeNA・宮崎(左)と藤浪(C)産経新聞社DeNAは8月31日の中日戦（横浜）に2-0で競り勝った。先発の藤浪晋太郎が7回無失点9奪三振の力投。阪神時代の2022年9月23日の広島戦（マツダ）以来、1073日ぶりのNPB勝利を飾った。【動画】ベンチの藤浪も笑顔！宮粼敏郎の代打タイムリーをチェックその藤浪の代打で登場し、勝利をグッと引き寄せたのが、宮崎敏郎のバットだった。1点リードの7回二死一塁。36歳のベテラ