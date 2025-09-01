オランダGP決勝で走行するレッドブルの角田裕毅＝ザントフォールト（ゲッティ＝共同）【ザントフォールト（オランダ）共同】自動車のF1シリーズ第15戦、オランダ・グランプリ（GP）は31日、オランダのザントフォールトで決勝が行われ、レッドブルの角田裕毅は9位だった。マクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア）が今季7勝目、通算9勝目を挙げた。