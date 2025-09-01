米オスカー俳優デンゼル・ワシントン（70）が、「映画なんて見ないし、映画館にも行かない」と発言して波紋を広げている。新作映画「天国と地獄Highest 2 Lowest」の配信を前に、メガホンをとったスパイク・リー監督と共演するラッパーのエイサップ・ロッキとGQ誌で対談し、「映画に飽きた」とその理由を明かした。黒澤明監督の「天国と地獄」をリメークした同作のプロモーションで、映画に対する独自のスタンスを明かしたワシン