中京6R・新馬戦（芝1600メートル）は1番人気カヴァレリッツォ（牡＝吉岡、父サートゥルナーリア）が最終4角で馬群を割って内に切り込み、5馬身差の圧勝。北村友は「いつでも反応できる雰囲気。いいエンジンを持っている」と高性能を強調した。近親にG1で好走したサトノレイナス、サトノフラッグがいる良血。吉岡師は「まだ粗削りだけど、瞬発力で狭いところを抜けてきた」と勝ち方に満足そうだった。