◇セ・リーグヤクルト7−4広島（2025年8月31日神宮）初のお立ち台でヤクルトの新人サブマリン・下川の笑顔がはじけた。6月1日のDeNA戦以来、約3カ月ぶりとなる2度目の先発でつかんだ初勝利。笑顔でウイニングボールをポケットから出し「両親に伝えたいです」と日頃の感謝を示した。ピンチの連続でも粘った。3回2死満塁から押し出しの四球を与えると、三塁の村上から「テンポ良くいこう」と声をかけられ、「気合が入りま