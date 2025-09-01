現地８月31日に開催されたリーグ・アン第３節で、南野拓実を擁するモナコが、ストラスブールとホームで対戦。３−２で競り勝ち、開幕３戦で２勝目を挙げた。土壇場で眩い輝きを放ったのは、今季初めてベンチスタートとなった南野だ。２点リードを追いつかれて迎えた80分から出場すると、90＋６分に渾身のダイビングヘッドで、今季初ゴールとなる値千金の決勝点を奪ってみせた。ゴール映像を公開した『DAZN』公式Xの投稿に絶