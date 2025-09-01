2025年５月21日の川崎フロンターレ戦以来、今季リーグ戦で２度目のスタメン抜擢。８月31日のアルビレックス新潟戦で今季ホーム初先発を飾った“浦和レッズの10番”中島翔哉はトップ下で異彩を放った。いきなり１分にミドルを放つと、10分過ぎにテクニカルなトラップから絶妙なフェイントで相手ふたりをかわす。15分には再びミドルでゴールを狙い、16分にも吸い付くような衝撃トラップからシュート。18分にはCFの小森飛絢に左足