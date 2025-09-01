「ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ８−０高校野球女子選抜」（３１日、バンテリンドーム）「ＳＡＴＯｐｒｅｓｅｎｔｓ高校野球女子選抜ＶＳイチロー選抜ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ」が３１日、バンテリンドームで行われ、米大リーグ・マリナーズなどで活躍したイチロー氏（５１）＝現マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝が率いる「ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ」が高校野球女子選抜に８−０で勝利した。試合後にはイチロー氏の