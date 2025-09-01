「ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ８−０高校野球女子選抜」（３１日、バンテリンドーム）“ゴジラ”が振り抜いた瞬間、場内が静まり返った。巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（５１）はバットを投げ、確信歩きでゆっくり一塁へと向かった。三回２死一、二塁で右越えの先制３ランをマーク。２年連続でアーチをかけた。試合前の打撃練習では柵越えなし。４０スイング以上した中でバットが折れる場面もあり「今日はどれだけ打