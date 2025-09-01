「ロッテ４−３ソフトバンク」（３１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）待望の一発がついに飛び出した。四回、ロッテ・友杉がカウント３−１から高めの直球を振り抜いた一打は左翼席へ。プロ入り３年目、８６６打席目にして初本塁打。「ホームラン打ったことないですけど、いったかなと思いました」と初めての手応えを明かした。２６日のオリックス戦（京セラ）では一度は本塁打の判定を受けた一打がリプレー検証の末、ファウル