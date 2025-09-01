「プロレス・ＤＤＴ」（３１日、後楽園ホール）来年１月４日に引退する新日本の棚橋弘至（４８）が参戦し、男色ディーノ（４８）と禁断の異色対決を行った。リップロック（キス）、男色ドライバー（相手の頭を股間に入れてのパイルドライバー）などの男色殺法を食らって苦戦したが、掟破りのキス攻撃で大ダメージを与え、ハイフライフローを一撃。さらに、フラフラの相手が棚橋のタイツに手を掛けると膝までずり落ち、Ｔバック