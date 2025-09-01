Ｊ１浦和からＪ２大分に育成型期限付き移籍していたＤＦ藤原優大（２３）が、保有元の浦和に復帰することが先月３１日、決定的となった。複数の関係者によると、一両日中にも正式発表される。藤原は２１年に青森山田高から浦和に加入した。同年途中から当時Ｊ２の相模原に育成型期限付き移籍。当時Ｊ２の町田に移籍した２３年は、高校時代の恩師・黒田剛監督のもと２９試合に出場し、クラブ初のＪ１昇格に貢献。２４年からはＪ