女優・のんが、最新ショットを公開した。のんは１日までに自身のインスタグラムを更新。「西日つよい」と書き出し、「Ｒｅｎａｒｒａｔｅｔｏｕｒのリハが進んでいます。ライブ楽しみ！」とつづると、手を膝において前かがみになり、西日の方向を強いまなざしで見つめるショットをアップ。「＃のん私服です」とハッシュタグもつけて、Ｔシャツにデニムを合わせたラフな姿を見せた。この投稿にファンからは「イケメンだわ！