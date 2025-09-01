◆米大リーグレッドソックス５―２パイレーツ（３１日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が８月３１日（日本時間９月１日）、本拠地・パイレーツ戦に「６番・指名打者」でスタメン出場し、４打数無安打で、スタメン出場した試合では３試合ぶりに安打が出なかった。レッドソックスは逆転勝ちして連敗を「２」で止めた。両軍無得点の２回１死走者なしの１打席目は、