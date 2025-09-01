◆米大リーグガーディアンズ２―４マリナーズ（３１日、米オハイオ州クリーブランド＝プログレッシブフィールド）マリナーズのカル・ローリー捕手（２８）が８月３１日（日本時間９月１日）、敵地・ガーディアンズ戦に「２番・捕手」でフル出場し、２打数無安打、１死球、１申告敬遠で５１号は出なかった。ローリーは８月２５日（同２６日）の本拠地・パドレス戦で両リーグ１番乗りで自身初となる５０号を放ったが、その後の