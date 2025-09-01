◎30日の中日戦まで8戦8発のDeNA・筒香。絶好調男は試合前に記者を見つけると「おっ、今日は“隠しマイク”の情報はしっかり取れているんですか？」と逆質問。はい、ハマの大砲のこの発声を「隠しマイク」とさせていただきます。◎DeNA・三浦監督はこの日対戦する中日・松葉に対して「どういうところを見ていけばいいか？」と聞かれると「どうぞ、どうぞ、皆さんどんどん見てください」と両手を広げるポーズ。やりとりが不成立