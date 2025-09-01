読売テレビは３１日、同局の朝の情報番組「す・またん！」（月〜金曜、前５・１０、関西ローカル）の放送を９月３０日をもって終了することを発表した。同番組は２０１０年３月に放送が開始され、辛坊治郎氏と当時読売テレビの森たけしアナウンサーのコンビで人気を博したが、１９年に辛坊氏が降板。その後は同局のアナウンサーがＭＣを務めてきた。番組では終了直前の９月２４日放送分から、「す・またん！感謝祭〜１５年分