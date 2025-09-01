◇セ・リーグ阪神5―4巨人（2025年8月31日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼でかした小野寺小野寺はこの前、代打で1本（安打が）出て、今日ヒットを重ねたというところで、チームが連動しているなと感じる。1軍に昇格したのは、一塁・大山のバックアップを含めたポジション的なところだったが、ファームで磨いてきたことが左投手に対して今、一番合うんじゃないかなと。新しく出てきてくれて、今後がまた、楽しみです