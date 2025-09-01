「阪神５−４巨人」（３１日、甲子園球場）この日２本目の安打にも表情を変えなかった。それでもホームにかえると、思わず頰を緩めて白い歯をこぼした。阪神・小野寺が執念の一打で逆転勝利の口火を切った。「いいバッターがそろっているので、つないでいけば勝手に点が入るかなと思っていた。いいきっかけになって良かった」勝ち越しを許した直後だった。七回先頭で甘く入った１４７キロ直球を中前へ運んだ。「スト