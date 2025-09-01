女性ロックのレジェンドバンド「SHOW―YA」が31日、東京・目黒のライブハウス鹿鳴館でデビュー40周年記念ライブ「爆演」を開催した。1985年8月31日に「素敵にダンシング」で東芝EMI（当時）からメジャーデビュー。その前年の84年11月にギターの五十嵐美貴（62）が加入し現在のメンバー構成となり、最初のライブが鹿鳴館だった。平均年齢62・4歳の5人が登場すると大歓声が上がり、ボーカルの寺田恵子（62）は「思い出の場所で40