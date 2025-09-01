「ヤクルト７−４広島」（３１日、神宮球場）ヤクルト・高津臣吾監督（５６）が今季限りで退任する見通しであることが３１日、明らかになった。今季は歴史的な低迷にあえぎ、この日リーグ優勝の可能性が完全消滅。来季は新体制で臨む方向性となった。次期監督の最有力候補として池山隆寛２軍監督（５９）の内部昇格が検討されており、外部招へいを含めて今後、監督人事を本格化させる。激動のシーズンで大きな節目を迎えた。